На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Собаководам рассказали, какое поведение питомца должно насторожить

Кинолог Голубев: танцы собаки должны насторожить хозяина
close
Depositphotos

В социальных сетях часто появляются видео, на которых собаки демонстрируют движения, похожие на танцы. Однако такое поведение должно скорее не развеселить, а насторожить хозяина. Об этом в беседе с РИАМО предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В большинстве случаев, по его словам, такая «хореография» говорит о перевозбуждении, стрессе или неврологических заболеваниях. Кроме того, животное может ощущать боль или дискомфорт.

К слову, как отмечали эксперты в интервью газете «Известия», нередко питомца заводят как игрушку. Между тем любая собака — это живое существо со своими потребностями, которое нуждается в правильном воспитании, дрессировке, уходе и лечении.

Если собака дергает тазом или катается задней частью по ковру, это может свидетельствовать о закупорке параанальных желез. Похожие симптомы возникают при появлении паразитов, продолжил Голубев.

Он подчеркнул, что если собака демонстрирует необычные движения, важно не умиляться, а показать любимца ветеринару.

До этого Голубев говорил, что собаки могут страдать от стресса также, как и человек. Чтобы это состояние не затягивалось и не вредило здоровью питомца, животному нужно помочь как можно скорее. Эксперт пояснил, что, говоря о стрессе, он имеет в виду потерю хозяина, смену семьи или побои, а также если питомец потерялся или на него напали.

Ранее собаководам рассказали, как правильно содержать пожилого питомца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами