Собаководам рассказали, какое поведение питомца должно насторожить

В социальных сетях часто появляются видео, на которых собаки демонстрируют движения, похожие на танцы. Однако такое поведение должно скорее не развеселить, а насторожить хозяина. Об этом в беседе с РИАМО предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В большинстве случаев, по его словам, такая «хореография» говорит о перевозбуждении, стрессе или неврологических заболеваниях. Кроме того, животное может ощущать боль или дискомфорт.

К слову, как отмечали эксперты в интервью газете «Известия», нередко питомца заводят как игрушку. Между тем любая собака — это живое существо со своими потребностями, которое нуждается в правильном воспитании, дрессировке, уходе и лечении.

Если собака дергает тазом или катается задней частью по ковру, это может свидетельствовать о закупорке параанальных желез. Похожие симптомы возникают при появлении паразитов, продолжил Голубев.

Он подчеркнул, что если собака демонстрирует необычные движения, важно не умиляться, а показать любимца ветеринару.

До этого Голубев говорил, что собаки могут страдать от стресса также, как и человек. Чтобы это состояние не затягивалось и не вредило здоровью питомца, животному нужно помочь как можно скорее. Эксперт пояснил, что, говоря о стрессе, он имеет в виду потерю хозяина, смену семьи или побои, а также если питомец потерялся или на него напали.

