На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России одобрили создание специальных комиссий для защиты чести учителей

Педагог Ворсина: создание спецкомиссий для защиты учителей – нужная мера
true
true
true
close
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Минпросвещения совместно с Госдумой работают над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства учителей. Сегодня это крайне актуальная тема, так как чаще всего педагоги остаются один на один со своими проблемами и сталкиваются с нарушением прав, считает преподаватель истории, обществознания и права в московском президентском кадетском училище им. Шолохова войск национальной гвардии РФ Евгения Ворсина. Однако успех работы таких комиссий будет зависеть от того, кто в них войдет, и какие полномочия будут иметь члены, заявила она в беседе с 360.ru.

Комиссии по защите учителей должны наделяться определенным функционалом и иметь независимость – именно от этого будет зависеть качество их работы, считает педагог.

«Если это будет еще одна «бумажная» структура — толку не будет. Если же комиссии получат реальные рычаги влияния и будут состоять из уважаемых, независимых профессионалов, это может стать переломным моментом для восстановления статуса учителя в России», — пояснила Ворсина.

Необходимость создания такой структуры она объяснила тем, что в последние годы статус и авторитет учителя ставится под сомнение и даже целенаправленно разрушается. При этом интересы детей и их родителей защищают администрация, прокуратура, Рособрнадзор, уполномоченный по правам ребенка, а учителя при этом остаются со своими проблемами один на один. Даже руководство школ в спорных ситуациях вынуждено всегда вставать на сторону родителя, чтобы избежать скандалов.

На этом фоне важно добиться того, чтобы такие спецкомиссии не превратились в очередной кабинетный орган и «показуху», состав их нужно тщательно подобрать, подчеркнула педагог. Она предложила включить в структуру юриста, специализирующегося на трудовом и административном праве, представителя профсоюза работников образования, педагога-психолога и представителя от родителей. Так можно обеспечить качественную и объективную работу комиссии, считает Ворсина.

Напомним, о работе над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства учителей накануне сообщил глава минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что инициатива позволит создать новые механизмы для реальной защиты педагогов, а также поможет решать конфликты и оказывать поддержку на рабочих местах. Помимо этого, будет сформирован совет, куда учителя смогут обращаться по любым возникающим вопросам.

Ранее в Госдуме призвали ввести штрафы до 700 тыс. рублей за оскорбление учителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами