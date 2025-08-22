В России одобрили создание специальных комиссий для защиты чести учителей

Минпросвещения совместно с Госдумой работают над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства учителей. Сегодня это крайне актуальная тема, так как чаще всего педагоги остаются один на один со своими проблемами и сталкиваются с нарушением прав, считает преподаватель истории, обществознания и права в московском президентском кадетском училище им. Шолохова войск национальной гвардии РФ Евгения Ворсина. Однако успех работы таких комиссий будет зависеть от того, кто в них войдет, и какие полномочия будут иметь члены, заявила она в беседе с 360.ru.

Комиссии по защите учителей должны наделяться определенным функционалом и иметь независимость – именно от этого будет зависеть качество их работы, считает педагог.

«Если это будет еще одна «бумажная» структура — толку не будет. Если же комиссии получат реальные рычаги влияния и будут состоять из уважаемых, независимых профессионалов, это может стать переломным моментом для восстановления статуса учителя в России», — пояснила Ворсина.

Необходимость создания такой структуры она объяснила тем, что в последние годы статус и авторитет учителя ставится под сомнение и даже целенаправленно разрушается. При этом интересы детей и их родителей защищают администрация, прокуратура, Рособрнадзор, уполномоченный по правам ребенка, а учителя при этом остаются со своими проблемами один на один. Даже руководство школ в спорных ситуациях вынуждено всегда вставать на сторону родителя, чтобы избежать скандалов.

На этом фоне важно добиться того, чтобы такие спецкомиссии не превратились в очередной кабинетный орган и «показуху», состав их нужно тщательно подобрать, подчеркнула педагог. Она предложила включить в структуру юриста, специализирующегося на трудовом и административном праве, представителя профсоюза работников образования, педагога-психолога и представителя от родителей. Так можно обеспечить качественную и объективную работу комиссии, считает Ворсина.

Напомним, о работе над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства учителей накануне сообщил глава минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что инициатива позволит создать новые механизмы для реальной защиты педагогов, а также поможет решать конфликты и оказывать поддержку на рабочих местах. Помимо этого, будет сформирован совет, куда учителя смогут обращаться по любым возникающим вопросам.

Ранее в Госдуме призвали ввести штрафы до 700 тыс. рублей за оскорбление учителей.