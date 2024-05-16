В Госдуме призвали ввести штрафы до 700 тыс. рублей за оскорбление учителей

В административный кодекс России нужно внести отдельную статью за оскорбление педагогов, а штрафы за это нарушение нужно значительно увеличить, считает депутат Госдумы Яна Лантратова. Соответствующее предложение она направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Изменения в КоАП уже разрабатываются, предполагается, что в него внесут статью 5.61.2 «Оскорбление педагогического работника». Размеры штрафов предлагается установить на уровне от 10 тыс. до 30 тыс. рублей для граждан, от 100 до 200 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 до 700 тыс. рублей для юрлиц. Речь идет об оскорблениях, которые озвучены в публичном выступлении или опубликованы в соцсетях или СМИ.

По мнению Лантратовой, такие меры необходимы, так как в России растут случаи оскорбительного отношения к педагогам. Суровое наказание за это защитит учителей и повысит их статус в обществе, уверена парламентарий. В то же время она подчеркнула, что при выдвижении подобных обвинений каждый отдельный случай должен тщательно изучаться, чтобы новая статья не привела к перегибам.

Она призвала Мишустина рассмотреть возможность дополнения КоАП и представить позицию кабмина по этой теме.

Учителя до этого также призывали вернуть в школы возможность отчислить учащегося, который мешает образовательному процессу. Такое решение предлагается принимать в случаях, когда поведение ребенка представляет угрозу для других детей и нарушает качество их образования.

Ранее российский школьник надел учителю мусорный пакет на голову во время занятия.