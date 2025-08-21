В России создадут специальные комиссии по защите чести учителей

Министерство просвещения России совместно с Госдумой работают над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства учителей. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов в обращении к педагогам, передает РИА Новости.

По его словам, соответствующая инициатива разрабатывается по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Кравцов отметил, что инициатива позволит создать новые механизмы для реальной защиты педагогов, а также поможет решать конфликты и оказывать поддержку на рабочих местах. Помимо этого, будет сформирован совет, куда учителя смогут обращаться по любым возникающим вопросам.

До этого аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщил, что перед правительством в текущем году стоит задача сделать оплату труда педагогов справедливой и прозрачной. В пресс-службе добавили, что с 11 августа в силу вступили изменения в закон, которые разрешают студентам третьего курса педагогических вузов преподавать в школах.

Ранее сообщалось, что в России создадут систему проверки студентов на принятие традиционных ценностей.