На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России создадут специальные комиссии по защите чести учителей

Кравцов: Минпросвещения создаст комиссии по защите чести и достоинства учителей
true
true
true
close
Александр Натрускин/РИА «Новости»

Министерство просвещения России совместно с Госдумой работают над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства учителей. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов в обращении к педагогам, передает РИА Новости.

По его словам, соответствующая инициатива разрабатывается по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Кравцов отметил, что инициатива позволит создать новые механизмы для реальной защиты педагогов, а также поможет решать конфликты и оказывать поддержку на рабочих местах. Помимо этого, будет сформирован совет, куда учителя смогут обращаться по любым возникающим вопросам.

До этого аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщил, что перед правительством в текущем году стоит задача сделать оплату труда педагогов справедливой и прозрачной. В пресс-службе добавили, что с 11 августа в силу вступили изменения в закон, которые разрешают студентам третьего курса педагогических вузов преподавать в школах.

Ранее сообщалось, что в России создадут систему проверки студентов на принятие традиционных ценностей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами