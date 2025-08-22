Жительница Индии спасла сына из пасти семиметрового крокодила

Deccan Herald: в Индии мать отбила сына у крокодила с помощью железного прута

В индийском штате Уттар-Прадеш женщина спасла своего сына из пасти семиметрового крокодила. Об этом сообщает издание Deccan Herald.

Трагедия едва не произошла в деревне Дхакия. Мальчик по имени Виру купался в канале, связанном с разлившейся рекой Гхагра, когда на него напал хищник и утянул в дренажную канаву. Услышав крики ребенка, его 35-летняя мать Майя прыгнула в воду и начала бить крокодила железным прутом, пока тот не отпустил мальчика.

По словам очевидцев, женщина действовала, не думая о собственной безопасности. Лесничий Рам Сингх Ядав подтвердил журналистам, что ребенок получил травмы, но его жизни ничего не угрожает.

Власти установили в канале защитные сети и предупредили местных жителей об опасности купания в сезон дождей, когда крокодилы наиболее активны.

По данным лесного департамента, с 2020 года в регионе зарегистрировано 17 случаев нападения крокодилов на людей, пять из них завершились трагично. Экологи связывают агрессивность животных с разрушением естественной среды обитания и браконьерством.

Ранее в Индии другой крокодил набросился на пожилого мужчину и утащил его в воду.