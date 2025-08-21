Крокодил набросился на пожилого мужчину и утащил его в воду

В Индии гребнистый крокодил схватил пожилого мужчину и утащил его в воду

В Индии 82-летний мужчина не выжил после нападения гребнистого крокодила. Об этом сообщает News Drum.

Инцидент произошел в деревне Малатипатна на берегу реки Брахмани. Пожилой местный житель пас скот, когда на него набросился крокодил и утащил его в воду. Позже его выловили из водоема, мужчина не выжил.

По словам лесного инспектора, семья мужчины будет включена в программу компенсационных выплат после того, как будет готов отчет о вскрытии.

До этого крокодил вцепился в ногу и утащил отца четырех детей во время купания на глазах у семьи. Местные жители бросились к пострадавшему, но он исчез под водой еще до того, как они добрались до него.

Ранее в сети появилось видео с крокодилом, заползшим в супермаркет и напугавшим людей.