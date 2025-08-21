«Вся в крови, худая»: самарец месяцами избивал пожилую мать, на пенсию которой жил

Жителя Самары подозревают в избиении собственной матери-пенсионерки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

О произошедшем следователи узнали после публикации в социальных сетях. По данным сотрудников ведомства, сын периодически избивал 86-летнюю родительницу. Сама пострадавшая не могла обратиться к медикам, поэтому скорую ей вызывали соседи.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об истязании.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств», – сообщается в публикации.

Как сообщает kp.ru, в социальных сетях о проблемах семьи написали соседи. Они рассказали, что сын женщины в течение нескольких месяцев избивал ее. Сам мужчина нередко пьет алкоголь и живет на пенсию матери.

15 августа пожилая женщина обратилась к соседям.

«Вся в крови, худая, как тень. Моя дочь-школьница рыдала, увидев бабушку в таком состоянии. Мы с мамой еле оттащили ее сына, закрылись и вызвали скорую», – рассказала соседка.

Как сообщили местные жители, мужчину задерживали, но отпускали. Пенсионерка не снимала побои, так как не было сил «бороться за собственную безопасность.

