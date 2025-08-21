На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Супруг избил жену до черепно-мозговой травмы, женщину не спасли

В Казахстане женщину не спасли после избиения мужем
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

В Казахстане суд вынес приговор мужчине, который жестоко избил супругу. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Инцидент произошел в Актобе. По версии следствия, муж наносил пострадавшей удары по голове. После конфликта ей стало плохо, она не могла выходить из дома или даже вставать с постели.

Позже женщине вызвали скорую помощь. Специалисты предлагали госпитализацию, но женщина отказалась. Спустя время медиков вызывали снова, на этот раз она поехала в больницу, однако спасти пациентку не удалось.

Эксперты заключили, что причиной ухудшения состояния женщины стала закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлиянием, из-за которой появился отек.

Во время следствия выяснилось, что за месяц до этого супруг уже избивал возлюбленную, но тогда она за помощью не обращалась.

Муж признал вину частично. Прокурор просил суд назначить подсудимому срок 10 лет, но его лишили свободы на восемь лет. Приговор в силу не вступил.

Ранее в Тверской области мужчина пытался сжечь квартиру подруги из ревности.

