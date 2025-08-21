Полиция Пхукета нашла тело россиянина, пропавшего накануне в море

Полиция Пхукета обнаружила у пляжа Найтхон тело 35-летнего россиянина, которого накануне унесла в море налетевшая волна. Об этом сообщает новостной портал Phuket News.

«Тело господина Коненкова было обнаружено выброшенным на берег в северной части пляжа Найтон сегодня (21 августа) около 15:00 (11:00 мск)», — говорится в сообщении.

По данным полиции, россиянин находился в море вместе со своей девушкой. Сообщается, что она видела, как волна унесла ее молодого человека далеко от берега.

Инцидент произошел около полуночи 21 августа на уединенном участке береговой линии между пляжами Банана и Найтон на севере Пхукета. Пропавшим оказался 35-летний турист из России Денис Коненков. Его девушка, 24-летняя Камила Шарипова, рассказала полиции, что во время купания большая волна смыла мужчину в воду.

До этого эмигрировавший в Европу театральный режиссер Юрий Бутусов утонул в Черном море у берегов Болгарии. По словам коллег режиссера, ему не удалось справиться с волнами во время «легкого шторма». Бутусов отдыхал вместе с семьей, его тело сейчас находится в Бургасе. За два года до своей гибели режиссер признался, что покинул Россию, чтобы остаться в живых.

