На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полиция Пхукета нашла тело россиянина, пропавшего накануне в море

Phuket News: полиция обнаружила тело россиянина, которого волна унесла в море
true
true
true
close
The Phuket News

Полиция Пхукета обнаружила у пляжа Найтхон тело 35-летнего россиянина, которого накануне унесла в море налетевшая волна. Об этом сообщает новостной портал Phuket News.

«Тело господина Коненкова было обнаружено выброшенным на берег в северной части пляжа Найтон сегодня (21 августа) около 15:00 (11:00 мск)», — говорится в сообщении.

По данным полиции, россиянин находился в море вместе со своей девушкой. Сообщается, что она видела, как волна унесла ее молодого человека далеко от берега.

Инцидент произошел около полуночи 21 августа на уединенном участке береговой линии между пляжами Банана и Найтон на севере Пхукета. Пропавшим оказался 35-летний турист из России Денис Коненков. Его девушка, 24-летняя Камила Шарипова, рассказала полиции, что во время купания большая волна смыла мужчину в воду.

До этого эмигрировавший в Европу театральный режиссер Юрий Бутусов утонул в Черном море у берегов Болгарии. По словам коллег режиссера, ему не удалось справиться с волнами во время «легкого шторма». Бутусов отдыхал вместе с семьей, его тело сейчас находится в Бургасе. За два года до своей гибели режиссер признался, что покинул Россию, чтобы остаться в живых.

Ранее эксперт объяснил гибель Бутусова мертвым волнением на море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами