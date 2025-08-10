Эксперт объяснил гибель Бутусова мертвым волнением

Причиной гибели театрального режиссера Юрия Бутусова во время купания в Черном море могло стать мертвое волнение (при котором подводное течение мешает человеку самостоятельно выбраться на берег), сообщил ТАСС профессиональный водолаз, мастер подводной фотографии Михаил Заимов.

По его словам, на пляжах у города Созополь, где утонул режиссер, сейчас как раз наблюдается это природное явление.

«Как правило спасатели вывешивают красные флаги и не разрешают отдыхающим заходить далеко в море», — сказал Заимов.

По предварительным данным, Бутусов погиб, когда спасатели на пляже уже закончили работу.

10 августа эмигрировавший в Европу театральный режиссер Юрий Бутусов утонул в Черном море у берегов Болгарии во время отпуска. По словам коллег, 63-летнему мужчине не удалось справиться с волнами во время «легкого шторма». Бутусов отдыхал вместе с семьей, его тело сейчас находится в Бургасе.

В ноябре 2022 года Бутусов уволился из Театра имени Вахтангова в связи с тем, что уехал во Францию и не может продолжать работу. Летом следующего года режиссер признался, что после начала СВО почувствовал себя «растоптанным» и решил покинуть Россию, так как хотел «остаться живым». Он назвал себя миролюбивым человеком, который не хочет позволять над собой издеваться.

