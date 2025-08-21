На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США умер «самый милый судья в мире»

Известный американский судья Фрэнк Каприо скончался в возрасте 88 лет
true
true
true
close
VICTORIA AROCHO/AP

Американский судья Фрэнк Каприо, известный своими трогательными выступлениями, ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом сообщается на его официальной странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В заявлении уточняется, что мужчина умер от рака поджелудочной железы.

«Его наследие живет в бесчисленных добрых делах людей, которых он вдохновил. В его честь мы постараемся привнести в мир немного больше сострадания — так же, как он это делал каждый день», — говорится в тексте.

Фрэнк Каприо в течение 38 лет работал в муниципальном суде города Провиденса, расположенного в штате Род-Айленд. В декабре 2023 года он записал эмоциональное видеообращение, в котором рассказал о своем диагнозе.

Судья получил известность благодаря участию в реалити-шоу «Пойманные в Провиденсе», фрагменты из которого стали вирусными в социальных сетях. Его прозвали «самым милым судьей в мире» за способность проявлять сострадание и снисходительность к людям, видеть человечность за их ошибками. Программа «Пойманные в Провиденсе» вышла в эфир в 2000 году и была четыре раза номинирована на дневную премию «Эмми».

Ранее умер «самый бедный президент мира».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами