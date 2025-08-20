Россиянин избил и укусил таксиста, не желая оплачивать поездку

В Барнауле осудили мужчину, который избил и укусил таксиста, не желая платить

В Барнауле вынесли приговор мужчине, который не захотел оплачивать поездку и избил таксиста. Об этом сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Инцидент произошел на парковке у бара, куда пьяный житель Новокузнецка приехал на такси. Прибыв на место назначения, мужчина решил, что поездка слишком дорогая, и отказался платить. После этого пассажир нанес таксисту множественные удары по голове и ребрам, а также укусил его.

Потерпевшему был причинен вред здоровью средней тяжести. Подсудимый не признал вину.

Мировой судья признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Ему назначили наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

