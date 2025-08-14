На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге пассажиры избили таксиста, угнали его машину и сняли все это на видео

В Петербурге пассажиров такси задержали за избиение водителя
В Петербурге двоих молодых людей подозревают в попытке угона машины у таксиста. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на проспекте Луначарского. Пассажиры сели в машину, где, по данным портала, нанесли несколько ударов водителю в лицо. После этого у мужчины из кармана вытащили 2,9 тысяч рублей. Когда пострадавший выбрался из машины, молодые люди угнали транспортное средство.

После инцидента водитель попал в больницу, медики оценили его состояние как средней степени тяжести, ему оказывают помощь.

«У него диагностировали перелом нижней челюсти, ушибленную рану переносья, множественные ушибы головы и закрытую травму груди», – сообщается в публикации.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых, ими оказались молодые люди в возрасте 20 и 19 лет. По какой причине они проявили агрессию к водителю, не уточняется.

Ранее в Крыму сын угнал у матери авто, попал в ДТП и сдал ее золото в ломбард.

