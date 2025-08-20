На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Единая Россия» систематизирует подготовку регионами отзывов на проекты законов

«Единая Россия» настроит работу над отзывами регионов на законопроекты
Depositphotos

Российские регионы используют право на отзыв на проекты федеральных законов совместного ведения недостаточно активно, необходимо усилить внимание к данной работе. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев на ВКС с руководителями депутатских объединений партии, сообщила пресс-служба политической силы.

Сообщается, что Якушев поручил партии усилить и настроить работу над законопроектами в регионах до начала осенней сессии.

«У «Единой России» — самое большое представительство во всех законодательных органах, их, как правило, и возглавляют представители партии. Это дает все возможности, чтобы системно выстроить работу по подготовке отзывов. Ни один законопроект совместного введения не должен оставаться без внимания фракции», — особо подчеркнул Якушев.

В партии уточнили, что в совместном ведении находятся чувствительные для населения вопросы, в том числе образование, здравоохранение, социальное и жилищное обеспечение, в также экология. По нему принимаются федеральные законы, и в соответствии с ними осуществляется региональное нормотворчество.

Согласно нормам, регионы могут сообщить о своем мнении на предлагаемое регулирование, оценить его оптимальность, соответствие интересам граждан, а также обозначить риски и возможные проблемы.

«Поэтому принципиально важно этим правом согласования не просто пользоваться, а ответственно его реализовывать», — акцентировал Якушев.

