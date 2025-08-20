«Единая Россия» систематизирует подготовку регионами отзывов на проекты законов

Российские регионы используют право на отзыв на проекты федеральных законов совместного ведения недостаточно активно, необходимо усилить внимание к данной работе. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Владимир Якушев на ВКС с руководителями депутатских объединений партии, сообщила пресс-служба политической силы.

Сообщается, что Якушев поручил партии усилить и настроить работу над законопроектами в регионах до начала осенней сессии.

«У «Единой России» — самое большое представительство во всех законодательных органах, их, как правило, и возглавляют представители партии. Это дает все возможности, чтобы системно выстроить работу по подготовке отзывов. Ни один законопроект совместного введения не должен оставаться без внимания фракции», — особо подчеркнул Якушев.

В партии уточнили, что в совместном ведении находятся чувствительные для населения вопросы, в том числе образование, здравоохранение, социальное и жилищное обеспечение, в также экология. По нему принимаются федеральные законы, и в соответствии с ними осуществляется региональное нормотворчество.

Согласно нормам, регионы могут сообщить о своем мнении на предлагаемое регулирование, оценить его оптимальность, соответствие интересам граждан, а также обозначить риски и возможные проблемы.

«Поэтому принципиально важно этим правом согласования не просто пользоваться, а ответственно его реализовывать», — акцентировал Якушев.