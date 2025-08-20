В Иркутской области ввели режим ЧС

Режим ЧС введен в Иркутской области из-за засухи в четырех муниципалитетах региона. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев.

Засуха погубила посевы сельхозкультур на площади свыше 100 га. Речь идет о Балаганском, Нукутском, Усть-Удинском и Эхирит-Булагатском муниципальном районах.

Мэрам каждого из районов было дано поручение проинформировать население о введении режима ЧС, а также подсчитать ущерб от засухи и задокументировать его.

Недавно председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Краснодарского края Александр Шипулин рассказал, что в этом году на несколько российских регионов обрушилась беспрецедентная засуха, с последствиями которой могут столкнуться сельхозпредприятия Ростовской области, Краснодарского края и Крыма. Жара без осадков губительна в первую очередь для малых фермерских хозяйств, отметил он.

Ранее в крымском парламенте рассказали, как решить проблему с водоснабжением полуострова.