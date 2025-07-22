В крымском парламенте рассказали, как решить проблему с водоснабжением полуострова

Константинов: два водохранилища решат проблему засухи на юго-западе Крыма

Спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что строительство двух водохранилищ решит проблему нехватки воды во время засухи на юго-западе полуострова.

«В целях дальнейшего повышения водообеспечения на полуострове построят два новых водохранилища: Солнечногорское и Мартовское», — поделился Константинов.

Он добавил, что водохранилища будут располагаться на реках Марта и Улу-Узень Восточный. Проектирование гидросооружений уже началось.

По словам Константинова, водохранилища позволят решить проблему с засухой, которая происходит на юго-западе полуострова с периодичностью в пять-шесть лет. Новые водохранилища смогут обеспечить водой Большую Алушту, Ялту и другие населенные пункты.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в 2025 году в Крыму начнется строительство двух новых водохранилищ.

На данный момент в Крыму существуют 15 водохранилищ, из которых восемь — наливные, то есть заполняемые при помощи насосов из ближайших водоемов. Почти все они расположены на востоке республики.

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