Аналитики назвали самый «читающий» день недели у россиян

У жителей России изменились предпочтения по потреблению медиаконтента в течение недели, самым «читающим» днем стала среда, на нее приходится 14,9%, также продолжает снижаться интерес к политическим новостям. Об этом сообщил медиахолдинг Rambler&Co, представив анализ медиапотребления пользователей в РФ за первое полугодие 2025 года

Уточняется, что годом ранее наиболее «читающим» днем был понедельник. Самый непопулярный для потребления медиаконтента день недели у россиян в 2025-м — суббота, на нее приходится 13,1%. В прошлом году эту позицию занимало воскресенье с 12,9%.

В числе других изменений в медиапотреблении россиян в 2025, по данным медиахолдинга — увеличение среднего времени чтения медиаконтента до 5,5 минут на десктопе и до 3 — с мобильных устройств и наметившийся тренд на такие темы в новостных медиа, как «Наука и техника» и «Авто», также растет полезный контент — «Здоровье» и «Путешествия».

В выборке топ-20 новостей за первые шесть месяцев 2025-го по-прежнему лидирует политическая тематика, также стали появляться простые жизненные или просветительские темы.

В Rambler&Co добавили, что у пользователей в России продолжает преобладать медиапотребление с мобильных устройств — в среднем, его доля составляет 77%, десктоп-версии устойчиво занимают нишу с средней долей 30%. Прежними остались и предпочитаемые часы для потребления новостей — наибольшее число визитов через десктоп приходится на обеденное время (12:00-13:00), с мобильных — раннее утро (8:00-9:00) и вечер (17:00-19:00).

«Исследование подтверждает: ключевые предпочтения аудитории в новостной повестке остаются стабильными — меняются лишь каналы доставки контента. Это касается как временных паттернов потребления и используемых устройств, так и тематики. Даже в условиях высокой мировой активности интерес к политике продолжает снижаться — аудитория возвращается к сбалансированному контенту, где событийные новости дополняются тематическими направлениями», — рассказал исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

По его мнению, следующий этап трансформации – влияние ИИ. Уже в ближайшие годы запросы пользователей сместятся в сторону ИИ-агентов, но суть потребления медиаконтента останется прежней.

Также медиахолдинг составил на основании исследования примерное расписание дня читателя в России. Наиболее вдумчиво россияне изучают медиаконтент с мобильного устройства в период с 5:00 до 8:00 утра. На следующий час приходится быстрый скроллинг новостей с мобильного устройства.

C 9:00 до 10:00 часов россияне вдумчиво читают с десктопа. Далее до 19:00 медиапотребители чаще всего быстро скроллят ленту на мобильном и компьютере. Самые «тихие» часы для новостей, независимо от устройств -— это с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Учитывая растущую популярность мессенджеров как платформ для медиапотребления, аналитики медиахолдинга также провели большой опрос активных интернет-пользователей об их привычках в Telegram. Установлено, что молодежь открывает новости реже, но может проводить больше времени за чтением, пользователи в возрасте 45-64, напротив, меньше читают новости утром, но делают это регулярнее. Пик активности чтения новостей в Telegram приходится на вечер — 53% в будние и 63% в выходные дни.