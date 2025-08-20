Пьяный россиянин закинул две бутылки с коктейлем Молотова в квартиру подруги

В Нелидово задержан местный житель, подозреваемый в поджоге квартиры своей знакомой. Об этом сообщает УМВД Тверской области.

Инцидент произошел вечером 17 августа, 39-летний мужчина на почве ревности устроил ссору со своей возлюбленной. Пьяный ревнивец ушел к себе домой, но ночью вернулся, вооружившись бутылками с зажигательной смесью.

Две емкости, заполненные соляркой, он закинул на балкон к возлюбленной. Возгорания удалось избежать, так как жидкость в бутылках не воспламенилась. Хозяйка квартиры обратилась в правоохранительные органы.

Поджигателя задержали, возбуждено уголовное дело о покушении, фигуранту может грозить длительный срок заключения.

До этого в Муроме 44-летний ревнивец поджег дом 71-летней возлюбленной. Сожитель, подозревая пенсионерку в неверности, решил отомстить, поджег в комнате мебель и скрылся. Злоумышленника задержали, он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Марий Эл пенсионерка получила 15 лет колонии за поджог дома с детьми.