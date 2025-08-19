На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Красноярске женщина частично облысела из-за оставленного под подушкой телефона

В Красноярске заряжавшийся телефон загорелся под подушкой у женщины
Жительница Красноярска пострадала после попытки зарядить телефон. Об этом сообщает краевая клиническая больница.

Женщина «старшего возраста» подсоединила к телефону зарядное устройство, но сам гаджет положила под подушку. В какой-то момент последняя загорелась, и пострадавшая получила серьезные травмы.

«Пациентка получила ожоги рук, лица и кожи головы, где волосяные фолликулы уже никогда не восстановятся», – сообщается в публикации.

Так как в подушке был синтетический наполнитель, который быстро загорается и при горении выделяет токсические вещества, в больнице у женщины также диагностировали отравление. По какой причине загорелась зарядка, не уточняется.

В медучреждении напомнили, что к таким последствиям может привести скачок напряжения или брак устройства. Специалисты напомнили, что не стоит класть заряжающийся телефон под подушку или оставлять без присмотра.

Ранее дагестанка чудом не пострадала при взрыве зарядки для iPhone.

