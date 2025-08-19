В Красноярске женщина частично облысела из-за оставленного под подушкой телефона

В Красноярске заряжавшийся телефон загорелся под подушкой у женщины

Жительница Красноярска пострадала после попытки зарядить телефон. Об этом сообщает краевая клиническая больница.

Женщина «старшего возраста» подсоединила к телефону зарядное устройство, но сам гаджет положила под подушку. В какой-то момент последняя загорелась, и пострадавшая получила серьезные травмы.

«Пациентка получила ожоги рук, лица и кожи головы, где волосяные фолликулы уже никогда не восстановятся», – сообщается в публикации.

Так как в подушке был синтетический наполнитель, который быстро загорается и при горении выделяет токсические вещества, в больнице у женщины также диагностировали отравление. По какой причине загорелась зарядка, не уточняется.

В медучреждении напомнили, что к таким последствиям может привести скачок напряжения или брак устройства. Специалисты напомнили, что не стоит класть заряжающийся телефон под подушку или оставлять без присмотра.

