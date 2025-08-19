На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, во сколько обойдется набор канцелярии в школу в этом году

Набор школьной канцелярии в этом году обойдется немного дороже 7 тыс. рублей
m.dipo/Shutterstock/FOTODOM

Покупка необходимого набора школьных принадлежностей в преддверии нового учебного года обойдется российским семьям примерно в 7 тыс. рублей, что на 7% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом фискальных данных «АТОЛ» и «Онлайн-школой №1» для РИА Новости.

«В июне — июле 2025 года стоимость базового комплекта школьных принадлежностей для очного обучения выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила в среднем 7039 рублей», — подсчитали аналитики.

В соответствии с данными исследования, наибольший рост цен был зафиксирован на рюкзаки, средняя стоимость которых увеличилась на 31% и достигла 2654 рублей. Стоимость чернографитного карандаша выросла на 12%, составив 29 рублей, а набор тетрадей подорожал на 8%, до 438 рублей.

Набор, состоящий из двух клей-карандашей, в среднем стоит 188 рублей (+11%), комплект обложек для тетрадей и учебников — 301 рубль (+12%), а набор шариковых ручек — 248 рублей (+4%).

Лишь цена дневника осталась на уровне прошлого года, составив 244 рубля.

Ранее сообщалось, что большинство (86%) россиян покупают товары для школы на маркетплейсах.

