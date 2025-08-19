На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы продукты, которые не стоит есть, принимая антибиотики

Shutterstock

Антибиотики помогают организму бороться с бактериальными инфекциями, но их эффективность может снижаться из-за неправильного питания. Дело в том, что некоторые продукты могут взаимодействовать с лекарствами, влияя на их усвоение или усиливая побочные эффекты, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» педиатр «СМ-Клиника» для детей Айгюль Исрафилова.

К основным продуктам, от которых стоит воздержаться во время приема антибиотиков, врач отнесла молочные продукты, алкоголь, кислые фрукты и соки, продукты с высоким содержанием сахара и клетчатки.

«Кальций, содержащийся в молоке, йогурте и сыре, может связываться с некоторыми антибиотиками (например, тетрациклинами и фторхинолонами), уменьшая их всасывание и тем самым снижая их эффективность», — объяснила Исрафилова.

Алкоголь, по ее словам, может усиливать побочные эффекты антибиотиков, такие как тошнота, рвота, неустойчивый стул, головокружение и сонливость. Он также оказывает дополнительную нагрузку на печень, что снижает сопротивляемость организма во время болезни.

«Кислые фрукты, такие как грейпфрут, апельсины, лимоны и их соки, могут замедлять расщепление некоторых антибиотиков, приводя к повышению их концентрации в крови и увеличению риска побочных эффектов», — продолжила специалист.

Также она посоветовала избегать продуктов с высоким содержанием сахара. К ним относятся в том числе фрукты и сухофрукты, такие как бананы, виноград, финики и курага. Содержащийся в них сахар может способствовать росту нежелательных бактерий и грибков в кишечнике, что может усугубить дисбактериоз, часто возникающий при приеме антибиотиков.

А продукты, содержащие много клетчатки, могут ускорять выведение антибиотиков из организма, снижая их эффективность.

«Всегда следуйте инструкциям врача, соблюдая дозировки и кратность приема назначенного препарата и внимательно читайте инструкцию к лекарству. Уточните у врача или фармацевта, какие продукты следует избегать при приеме назначенного конкретно вам антибиотика. После окончания курса антибиотиков рекомендуется восстановить микрофлору кишечника с помощью про- и пребиотиков. Соблюдение этих простых правил поможет вам получить максимальную пользу от лечения антибиотиками и избежать нежелательных побочных эффектов», — посоветовала врач.

Ранее врач объяснила, почему нельзя принимать антибиотики при лечении гриппа и простуды.

