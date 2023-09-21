Врач объяснила, почему нельзя принимать антибиотики при лечении гриппа и простуды

Причиной возникновения гриппа и простуды являются вирусы, в то время как антибиотики — препараты, направленные на уничтожение бактерий. В вирусах нет тех структур, на которые действуют антибактериальные препараты, поэтому присутствие антибиотика никак не ухудшает жизнь вирусу, пробравшемуся в человеческий организм, рассказала «Газете.Ru» Валерия Шевко, врач-терапевт BestDoctor.

«Лечение антибиотиками не только не несет пользы, но и связано с потенциальными рисками как для организма, так и для человеческой популяции в целом. У конкретного человека использование антибиотиков может сопровождаться диареей, тяжелой инфекцией кишечника — псевдомембранозным колитом, аллергическими и кожными реакциями. А массовое и бесконтрольное лечение антибиотиками способствует выработке сверхбактерий, которым не страшны современные препараты. Эти бактерии распространяются между людьми и приводят к антибиотикорезистентности, когда в случае бактериальной инфекции у врачей не остается лекарств в арсенале, что подвергает жизнь заболевшего опасности», — объяснила она.

По словам Шевко, вирусные инфекции — самопроходящие болезни, что подтверждают и клинические исследования.

«Без лечения антибиотиками простуда проходит за семь дней, а с их использованием — за неделю», — резюмировала эксперт.

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