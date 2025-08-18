Забайкалец пойдет под суд за изнасилование школьницы

В Забайкалье мужчину будут судить за изнасилование несовершеннолетней

Жителя Забайкалья будут судить за изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в одном из сел Могочинского муниципального округа. По версии следствия, 22-летний местный житель надругался над 16-летней девушкой. В этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя несколько дней после надругательства пострадавшая рассказала обо всем знакомой, после чего та обратилась в правоохранительные органы.

Мужчину задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетней.

«Следователи собрали необходимую доказательственную базу. Назначены и проведены необходимые судебные экспертизы», – сообщается в публикации.

На данный момент фигурант находится под арестом. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. В случае, если вина мужчины будет доказана, он может получить срок до 15 лет лишения свободы.

