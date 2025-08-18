На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве мигрант напал на девушку около дома и изнасиловал

В Москве иностранца задержали за надругательство над девушкой
true
true
true
close
Shutterstock

Мигранта подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении девушки на западе Москвы. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на Осеннем бульваре. По версии следствия, мужчина напал на девушку и надругался над ней. Отмечается, что ранее они знакомы не были.

После произошедшего подозреваемого задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье об иных насильственных действиях сексуального характера.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Пермском крае мужчина изнасиловал ребенка. Незнакомец подошел к детям на площадке и увел семилетнюю девочку. После совершения преступления он скрылся. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, в ситуации разбираются следователи.

Ранее в Петербурге 13-летняя школьница обвинила отца в изнасиловании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами