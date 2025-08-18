В Москве мигрант напал на девушку около дома и изнасиловал

В Москве иностранца задержали за надругательство над девушкой

Мигранта подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении девушки на западе Москвы. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на Осеннем бульваре. По версии следствия, мужчина напал на девушку и надругался над ней. Отмечается, что ранее они знакомы не были.

После произошедшего подозреваемого задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по статье об иных насильственных действиях сексуального характера.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Пермском крае мужчина изнасиловал ребенка. Незнакомец подошел к детям на площадке и увел семилетнюю девочку. После совершения преступления он скрылся. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, в ситуации разбираются следователи.

Ранее в Петербурге 13-летняя школьница обвинила отца в изнасиловании.