«Афиша Рестораны» отправит звездных шеф-поваров на остров за грибами

«Афиша Рестораны» проведет в Ленинградской области второй сезон Chef's Camp — ежегодного проекта, организованного совместно с загородным клубом We Lodge. Об этом сообщила пресс-служба «Афиши».

Уточняется, что в рамках проекта звезды российской гастрономии будут собирать грибы и ягоды, исследуют остров Медного озера, познакомятся с керамистами Ленинградской области, обменяются опытом и приготовят из фермерских и лесных продуктов уникальные ужины.

В «Афише» сообщили, что в Chef's Camp 2025 примут участие: Никанор Виейра — шеф-повар года по версии Wheretoeat Russia 2025, Мирко Дзаго --победитель премии «Завтрак Шефа 2023» в номинации «Шеф-легенда» и обладатель премии «Лучшие в индустрии-2019» в номинации «Шеф национальной кухни», Давид Эммерле — обладатель звезды Michelin 2022.

Также в числе участников Николай Бобров — трижды лучший шеф Сибири (по версии «Завтрака Шефа» 2022-2024), Дмитрий Решетников — бренд-шеф и совладелец французского ресторана Mon chouchou и винного бара Zazazu и Дмитрий Голенин — лучший шеф-повар Москвы (по версии премии «Шеф-повар года»).

Организаторы уточнили, что модератором Chef's Camp 2025 выступит Антон Нечипоренко — амбассадор международной ресторанной премии Wheretoeat, генеральным инфопартнером которой много лет выступает «Афиша Рестораны».

Сообщается, что в рамках проекта в разных локациях загородного клуба пройдут гастрономические ужины с участниками Chef's Camp, включающие пять курсов, приготовленных из локальных продуктов, а также BBQ-вечеринка в лесном баре. Ужины будут сопровождать эксперты проекта «Большое Русское Вино», которые познакомят гостей с самыми выдающимися образцами российского виноделия.

«Афиша Рестораны» подарит всем участникам и гостям кэмпа специальный мерч и будет регулярно освещать самые интересные моменты мероприятия в своем Telegram-канале.