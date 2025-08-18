Москвич избил битой прохожего, который отказался дать ему сигарету

В Москве мужчина напал с битой на незнакомца за отказ угостить сигаретой

В Москве мужчина избил прохожего битой после отказа поделиться с ним сигаретой. Об этом сообщает столичное УМВД.

Конфликт, закончившийся избиением, произошел на улице Вертолетчиков в районе Некрасовка. По предварительным данным, один мужчина попросил у другого сигарету, но получил отказ. Между ними возник словесный спор, который перерос в драку.

В ходе потасовки злоумышленник ударил оппонента бейсбольной битой несколько раз и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми травмами.

На место приехали происшествия выехали сотрудники патрульно-постовой службы, которые вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель столицы, ранее неоднократно судимый.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.

