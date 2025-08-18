В российском регионе могут создать майнинг-фермы возле угольных разрезов

В Кемеровской области могут создать майнинг-фермы с ТЭЦ возле угольных разрезов

В Кемеровской области рассчитали, что создание электростанции с майнинговой фермой возле угольных разрезов могут окупиться за четыре года при объеме инвестиций примерно в 5 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС председатель регионального правительства Андрей Панов.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк ранее заявил, что поручит рассмотреть экономическую целесообразность строительства электростанций, а также теплиц и майнинговых ферм на территории угольных предприятий. Это может снизить темпы сокращения объема добычи угля.

Как заявил Панов, согласно предварительным подсчетам экспертов, при выработке в 25 МВт-ч и капитальных вложениях с учетом вложений в оборудования порядка 4,6 млрд руб. можно добиться себестоимости электроэнергии 3 руб. за 1 КВт-ч.

«Такую эффективность возможно обеспечить при сжигании всего 50 тыс. тонн угля в год», — сказал он.

Эксперты считают, что прибыль от майнинга в таком случае может достигать около 1 млрд рублей в год. Благодаря этому окупаемость проекта составляет четыре года. При этом предусмотрен полный возврат вложений в оборудование.

