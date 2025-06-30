В российском городе нашли незаконную майнинг-ферму

В Петербурге нашли майнинг-ферму, нанесшую ущерб на 10 млн рублей

В Петербурге полицейские обнаружили подпольную майнинг-ферму, деятельность которой нанесла ущерб на 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«В помещении размещались десятки единиц вычислительной техники. Майнинговая ферма была запитана через главный распределительный щит к соседней подстанции», — говорится в сообщении.

По факту обнаружения незаконной майнинг-фермы заведено уголовное дело.

Недавно в Бурятии нашли «КамАЗ», который использовали как ферму для майнинга криптовалюты. Ферма была подключена к 10-киловольтной линии электропередачи. Энергетики заметили незаконное потребление мощностей и вызвали правоохранителей.

Недавно правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики отложила на два месяца решение о запрете майнинга криптовалют в Забайкальском крае и Бурятии.

Ранее сообщалось, что в России хотят создать реестр оборудования для майнинга.