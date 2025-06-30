На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском городе нашли незаконную майнинг-ферму

В Петербурге нашли майнинг-ферму, нанесшую ущерб на 10 млн рублей
close
Artie Medvedev/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге полицейские обнаружили подпольную майнинг-ферму, деятельность которой нанесла ущерб на 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«В помещении размещались десятки единиц вычислительной техники. Майнинговая ферма была запитана через главный распределительный щит к соседней подстанции», — говорится в сообщении.

По факту обнаружения незаконной майнинг-фермы заведено уголовное дело.

Недавно в Бурятии нашли «КамАЗ», который использовали как ферму для майнинга криптовалюты. Ферма была подключена к 10-киловольтной линии электропередачи. Энергетики заметили незаконное потребление мощностей и вызвали правоохранителей.

Недавно правительственная комиссия по вопросам развития электроэнергетики отложила на два месяца решение о запрете майнинга криптовалют в Забайкальском крае и Бурятии.

Ранее сообщалось, что в России хотят создать реестр оборудования для майнинга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами