На российский клуб любителей манги составили протокол за пропаганду ЛГБТ

Административный протокол о пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), составленный в отношении российского интернет-клуба любителей японских комиксов Mangalib, поступил на рассмотрение в Таганский районный суд Москвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

«Судом зарегистрирован административный протокол, составленный в отношении ООО «Мангалиб» по ч. 4 ст. 6.21 КоАП [РФ]», — рассказал источник агентства.

В российском законодательстве за пропаганду ЛГБТ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 400 до 800 тыс. рублей для должностных лиц и от 2 до 5 млн рублей для юридических лиц. Кроме того, деятельность соответствующих юридических лиц может быть приостановлена на срок до 90 суток.

28 мая депутат Государственной думы РФ Михаил Матвеев в беседе с журналистами «Газеты.Ru» не исключил, что в скором времени в стране могут запретить обложку альбома британской рок-группы Pink Floyd, на которой изображена шестицветная радуга в треугольнике. Как отметил парламентарий, шестицветная радуга является символом ЛГБТ. Он подчеркнул, что не видит «большой беды» в запрете картинок и других актов культуры, демонстрирующих данную символику.

Ранее группа «Конец фильма» вырезала из своей песни «Кто такая Элис» строчку о сексуальной ориентации ее лирического героя.