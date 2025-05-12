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В России захотели защитить детей от непристойных игрушек в стиле аниме

Депутат заксобрания Петербурга Крупник призвал проверить игрушки в стиле аниме
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Pixabay

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил проверить игрушки в стиле аниме (японской мультипликации) и манги (японских комиксов), которые изображают несовершеннолетних в непристойных позах и нижнем белье. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию его обращения.

По мнению Крупника, государство должно защищать половую неприкосновенность детей.

«Категорически нельзя допускать проникновения в детскую сферу сексуализации и элементов нездоровых отношений, вредящих гармоничному развитию личности маленького человека», — заявил депутат.

Он отметил, что в розничной продаже и на маркетплейсах можно легко купить «сомнительные игрушечные фигурки», которые эксплуатируют образы и изображения детей и однозначно относятся к категории «порнография». Крупник попросил Минпромторг проверить эти товары.

В феврале исследование сервиса «VK Видео» показало, что подавляющее большинство российских поклонников аниме составляют мужчины: 71% от общего числа. При этом лидирующую позицию занимают зрители в возрасте 24–30 лет — они составляют 20% от всех, кто предпочитает этот жанр. За ними следуют мужчины в возрасте 31–40 лет (19%) и группа 19–23 лет (14%). Женская аудитория составляет только 29%.

Ранее в России появилось аниме про «ЛДПР-тян», которая борется с президентом США.

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