В России не стали запрещать необычные имена

Депутат Буцкая: в России не будут запрещать редкие и необычные имена детей

В Госдуме отказались от идеи законодательно ограничивать родителей в выборе необычных имен для новорожденных. Об этом изданию «Подъем» заявила автор инициативы Татьяна Буцкая.

По ее словам, разработать универсальные формулировки оказалось невозможно, поскольку в многонациональной стране трудно защитить интересы ребенка, не нарушая его конституционные права. Депутат отметила, что нет смысла принимать законы, которые в итоге не смогут работать на практике.

Согласно статистике ЗАГС, в 2025 году среди редких имен встречаются Космос, Эльбрус, Алмаз и даже Огнива. Однако аналитики отмечают, что родители постепенно возвращаются к традиционным вариантам: в первой половине 2025 года имя Анна впервые обошло Софию по популярности, а среди мальчиков лидирует Михаил. В топе остаются и другие классические имена — Александр, Артем, Матвей, Тимофей, Ева, Варвара и Мария.

В прошлом году самыми редкими именами детей в России стали Ройхона и Океан. По данным о регистрации новорожденных, вторым по редкости стало женское имя Биби-Марям, а за ним следуют Деви, Сара Изабель и Гульмина. Среди мужских имен в число наиболее оригинальных попали имена Курбан-Магомед, Рамзулох, Зурканай и Авен.

Ранее в Общественной палате призвали защитить от выбранных родителями неблагозвучных имен.