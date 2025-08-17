На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Детей в России хотят защитить от выбранных родителями неблагозвучных имен

В ОП выступили за ограничение возможности давать детям неблагозвучные имена
Freepik.com

Для защиты прав детей родителей нужно ограничить в выборе для них неблагозвучных и «неодушевленных» имен, заявил ТАСС глава комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Он отметил, что имена типа «Стол», «Трактор» и «Айфон» могут стать поводом для травли, нападок и насмешек со стороны сверстников ребенка.

«Для начала я бы предложил разместить на портале «Госуслуг» рекомендованный перечень имен», — сказал Рыбальченко.

Он добавил, что у родителей будет возможность зарегистрировать и свой вариант имени, но в этом случае нужно будет объяснить такой выбор и, возможно, предоставить согласие регионального уполномоченного по правам ребенка.

«Работы для сотрудников, конечно, прибавится, но и у детей будет меньше проблем в будущем», — резюмировал председатель комиссии ОП.

В прошлом году самыми редкими именами детей в России стали Ройхона и Океан. Согласно данным о регистрации новорожденных, вторым по редкости стало женское имя Биби-Марям, а за ним следуют Деви, Сара Изабель и Гульмина. Среди мужских имен в число наиболее оригинальных попали имена Курбан-Магомед, Рамзулох, Зурканай и Авен.

Ранее супруги, назвавшие сына Путиным, решили сменить ему имя.

