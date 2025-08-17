На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин украл из супермаркета 20 упаковок сыра и поплатился

В Твери задержали мужчину за кражу 20 упаковок сыра
true
true
true

В Тверской области полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в краже сыра из супермаркета. Об этом сообщает УМВД региона.

46-летний житель Твери попал под камеры видеонаблюдения в торговом зале супермаркета на улице Дружинной, где он забрал с витрины 20 упаковок сыра и покинул магазин, не оплатив на кассе. Ущерб составил 5 тысяч рублей.

Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. В отделе полиции мужчина сознался в содеянном и пояснил, что продал похищенное с рук. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о краже, известно, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

До этого в Саратовской области женщина украла с работы кур из-за задержки зарплаты. В беседе с полицейскими она призналась, что на кражу она пошла не из корысти, а чтобы привлечь внимание хозяина бройлеров, у которого она долгие годы работала, работодатель не выплатил ей часть зарплаты при увольнении. Возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемой может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянин получил 3,5 года колонии за ограбление магазина с игрушечным пистолетом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами