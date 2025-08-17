Россиянин украл из супермаркета 20 упаковок сыра и поплатился

В Тверской области полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в краже сыра из супермаркета. Об этом сообщает УМВД региона.

46-летний житель Твери попал под камеры видеонаблюдения в торговом зале супермаркета на улице Дружинной, где он забрал с витрины 20 упаковок сыра и покинул магазин, не оплатив на кассе. Ущерб составил 5 тысяч рублей.

Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. В отделе полиции мужчина сознался в содеянном и пояснил, что продал похищенное с рук. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о краже, известно, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

До этого в Саратовской области женщина украла с работы кур из-за задержки зарплаты. В беседе с полицейскими она призналась, что на кражу она пошла не из корысти, а чтобы привлечь внимание хозяина бройлеров, у которого она долгие годы работала, работодатель не выплатил ей часть зарплаты при увольнении. Возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемой может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянин получил 3,5 года колонии за ограбление магазина с игрушечным пистолетом.