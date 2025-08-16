На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Якушев передал автомобили УАЗ военнослужащим центрального военного округа

Владимир Якушев: «Единая Россия» передала 30 автомобилей ЦВО
true
true
true
close
Единая Россия

«Единая Россия» вместе с фондом «Ветераны СВО и КТО» передала 30 автомобилей УАЗ центральному военному округу на полигоне «Свердловский» в Екатеринбурге, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

Он отметил, что автомобили были переданы непосредственно по заявкам бойцов СВО.

«Принципиально важно, что сегодня под флагами «Единой России» собираются все патриотически настроенные силы. Это и жители регионов, и предприятия, и индивидуальные предприниматели», — сказал он.

Якушев добавил, что на Урале люди всегда настроены патриотично.

«Здесь совместными усилиями мы подготовили определенный груз и сегодня его передаем. «Единая Россия» эту работу делала с первых дней начала специальной военной операции, делает ее сегодня и будет продолжать делать», — заявил он.

Как рассказал директор регионального благотворительного фонда «Ветераны СВО и КТО» Сергей Павленко, фонд помогает передавать не только автомобили, но и мотоциклы, квадроциклы и другую помощь.

