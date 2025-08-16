На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В горах Бурятии спасли пенсионера с тяжелой травмой позвоночника

В горах Бурятии пенсионер упал и получил травму позвоночника
true
true
true
close
ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России»

В Бурятии спасли пожилого туриста с травмой позвоночника, мужчину вертолетом эвакуировали и доставили в одну из больниц Иркутска. Об этом сообщает ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России».

Инцидент произошел в горах в районе реки Китой, двое путешественников отправились в поход, один из них — 69-летний мужчина неудачно упал и получил серьезную травму позвоночника. На место происшествия выдвинулся отряд спасателей.

«Из-за сложного горного рельефа и удаленности района спасателям потребовались сутки, чтобы преодолеть более 20 км по пересеченной местности. Добравшись до пострадавшего во второй половине 14 августа, они оказали первую помощь и организовали ночевку на месте», — сообщает mk. ru.

Спасатели приняли решение об экстренной воздушной эвакуации пострадавшего. Вертолетом мужчину доставили в одну из больниц Иркутска.

Ранее в Ростовской области школьник уехал кататься на велосипеде и заблудился.

