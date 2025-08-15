На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина выбросил двухлетнего сына из окна во время ссоры с женой

В Индии мужчина сбросил маленького сына с высоты из-за ссоры с женой
goodmoments/Shutterstock/FOTODOM

В Индии мужчина бросил маленького сына на землю со второго этажа из-за ссоры с женой, сообщает Times of India.

Инцидент произошел в четверг, 14 августа, в деревне Читава, штат Уттар-Прадеш. 30-летний местный житель Радж Бахадур, предположительно, сбросил двухлетнего сына с террасы двухэтажного дома после ссоры с женой.

Конфликт между супругами вспыхнул на террасе, в тот момент их сын Лалит находился поблизости. В порыве ярости Радж поднял ребенка и швырнул его на землю с высоты. Мальчика доставили в районную больницу, но врачи оказались бессильны.

«Полиция прибыла на место происшествия сразу после получения информации. Хотя члены семьи утверждали, что ребенка сбросили с крыши, первоначальный медицинский осмотр не обнаружил видимых внешних повреждений», — сообщил представитель полицейского участка.

Отец потерпевшего уже задержан. Ведется следствие.

Ранее американец жестоко расправился с приемным семилетним сыном, который съел его десерт.

