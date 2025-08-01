Американец жестоко расправился с приемным семилетним сыном, который съел его десерт

В США мужчина получил 50 лет за расправу над семилетним сыном из-за пончиков

Приемный отец из США получил 50 лет тюрьмы за семилетнего сына, найденного в стиральной машине. Об этом сообщает Click 2 Houston.

Сорокапятилетний Джемейн Томас признал себя виновным в преступлении, произошедшем в июле 2022 года. Тогда его приемного сына Троя обнаружили без признаков в стиральной машине в гараже. Судебные документы показывают, что мальчик получил травмы головы и пострадал от асфиксии. На его теле были множественные синяки и повреждения лица, кроме того, следователи нашли кровь ребенка на машине и в доме.

Оказалось, что мальчик съел десерт, после чего Джемейн угрожал поместить его в духовку, пока он не признается. Мужчина выражал злость к ребенку, который съел несколько кремовых пончиков, в переписке, где также грозился расправиться с ним.

Трой был усыновлен супругами Томас в 2019 году. Известно, что до трагедии служба защиты детей уже работала с этой семьей. Приемная мать Тиффани Томас признала себя виновной в причинении вреда здоровью ребенка и ждет приговора, назначенного на 10 сентября. Ее муж получил наказание в виде длительного срока — 50 лет заключения.

Ранее мать получила год колонии после утопления семимесячной дочери в ванной.