В Госдуме раскритиковали идею ввести полумиллионные штрафы за буллинг детей

Депутат Синельщиков: штрафы в 500 тыс. рублей за детский буллинг избыточны
Depositphotos

В России нет потребности в утверждении новых штрафов за буллинг детей, в том числе за оскорбления в интернете. Существующих норм в этой сфере хватает, а подобные инициативы озвучиваются лишь с целью самопиара, заявил НСН депутат Госдумы от КПРФ, юрист Юрий Синельщиков.

Напомним, с идеей штрафов за буллинг выступили депутаты ЛДПР. В законопроекте уточняется, что под травлей будет подразумеваться «систематическое унижение чести и достоинства другого лица», включая публичную дискредитацию в интернете. Штраф за это для физических лиц составит от 10 тыс. до 50 тыс., для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, а для юрлиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Синельщиков напомнил, что уже есть нормы, предусматривающие наказания за травлю в интернете, а что касается буллинга, то это, по сути, продолжительное оскорбление, за которое можно также можно наказывать уже сейчас, без принятия дополнительных решений.

«Если кому-то кажется, что этих мер недостаточно, что надо усилить ответственность, увеличить диапазон наказания, то я не вижу в этом смысла, — заявил депутат. — Я против того, чтобы придумывать новые составы преступлений на ровном месте, когда общество не чувствует в этом потребности».

Предложение своих коллег он объяснил предстоящими выборами в Госдуму, отметив, что депутаты проявили излишнюю активность.

Согласно инициативе депутатов, если устроившим травлю окажется лицо, не достигшее 16 лет, ответственность будут нести его родители или опекуны. Предполагается, что нововведение защитит и взрослых от травли на работе. В настоящее время в российском законодательстве есть только штрафы за оскорбление, которое предполагает единоразовое унижение чести и достоинства человека, в то время как буллинг подразумевает неоднократные издевательства.

Ранее психолог одобрила идею ввести полумиллионные штрафы за травлю детей.

