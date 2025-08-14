Психолог одобрила идею ввести полумиллионные штрафы за травлю детей

Внушительные штрафы за травлю детей в школах и интернете в совокупности с другими мерами помогут жертвам буллинга. Так в беседе с 360.ru соответствующую инициативу оценила детский и семейный психолог Надежда Резенова.

Напомним, с идеей штрафов за буллинг выступили депутаты ЛДПР. В законопроекте уточняется, что под травлей будет подразумеваться «систематическое унижение чести и достоинства другого лица», включая публичную дискредитацию в интернете. Штраф за это для физических лиц составит от 10 тыс. до 50 тыс., для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, а для юрлиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. По мнению психолога, угроза наказания может помочь, но главное – чтобы ребенок понимал последствия своих действий.

«Насколько наказание — обучающий момент, это другой разговор. Но попробовать можно, когда жесткий буллинг, нужно внедрять и другие методы коррекции поведения детей. Но я больше за профилактическую работу», — пояснила Резенова.

По мнению психолога, важно добиться того, чтобы ребенок сам исправлял свои неверные действия. Обычно травлей занимаются дети, которые сами столкнулись с трудностями и имеют внутреннюю боль, которую стремятся переложить на другого. Аналогично работает ситуация с низкой самооценкой – страдающие от нее люди стремятся обесценить достижения окружающих, объяснила специалист. В этом свете, помимо штрафов, важно заниматься формированием навыков у детей, обучать их уважению к себе, подчеркнула Резенова.

«Это грамотная психотерапевтическая работа, уметь понимать чувства свои и других. На самом деле, из моей практики, многое кроется в недопонимании с родителями», — заключила психолог.

Согласно инициативе депутатов, если устроившим травлю окажется лицо, не достигшее 16 лет, ответственность будут нести его родители или опекуны. Предполагается, что нововведение защитит и взрослых от травли на работе. В настоящее время в российском законодательстве есть только штрафы за оскорбление, которое предполагает единоразовое унижение чести и достоинства человека, в то время как буллинг подразумевает неоднократные издевательства.

