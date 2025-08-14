Депутаты предлагают ввести штрафы до полумиллиона за буллинг

Депутаты ГД предложили ввести штрафы до ₽500 тыс. за травлю в школе и интернете

Депутаты предлагают бороться с травлей в школах и интернете при помощи введения штрафов в размере до 500 тыс. рублей. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на разработанные ЛДПР законопроект.

Согласно проекту, под травлей будет подразумеваться «систематическое унижение чести и достоинства другого лица», включая его публичную дискредитацию в интернете. Инициатива, как заявляют авторы, призвана защитить не только детей, но и взрослых, которые могут столкнуться с травлей на работе. Если обидчиком выступит лицо, не достигшее 16 лет, ответственность будут нести его родители или опекуны.

За буллинг для физических лиц предлагается ввести штраф от 10 тыс. до 50 тыс., для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, а для юрлиц — от 100 тыс. до 500 тыс.

В настоящее время в российском законодательстве есть только штрафы за оскорбление, которое предполагает единоразовое унижение чести и достоинства человека, в то время как буллинг подразумевает неоднократные издевательства, отмечает газета.

Как подчеркивает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева, собрать сведения о неоднократных унижениях не всегда возможно, так как зачастую это зависит от личных оценок участников конфликта. Она добавила, что необходимо будет выработать единые подходы к квалификации таких действий, чтобы избежать произвольного толкования понятия «травля».

До этого детский психолог Надежда Резенова сообщила, что профилактические беседы с детьми, уличенными в буллинге, и их родителями, помогут эффективно справиться с проблемой.

