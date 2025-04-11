Психолог высказалась об отличиях в изменах мужчин и женщин

Психолог Баленко: женщины в отличие от мужчин стараются не афишировать измены

Мужчины часто гордятся изменами, в то время как женщины — стараются не афишировать их. Об этом НСН рассказала психолог Анна Баленко.

При этом эксперт уточнила, что на измены в равной степени идут как мужчины, так и женщины.

«До сих пор тема измен для мужчин — это а ля Казанова. Поэтому здесь не нужно говорить, что все мужики изменяют, а женщины — кто-то плохой, а кто-то хороший», — пояснила Баленко.

Психолог добавила, что такой шаг со стороны одного из супругов не является первопричиной большинства разводов россиян.

Практикующий психолог, преподаватель международного института психологии Smart Любовь Лысенко до этого рассказала «Газете.Ru», что измены могут происходить из-за неудовлетворенности важных потребностей. По ее словам, это может быть отсутствие душевной близости; разное либидо; невозможность проводить много времени вместе; чувство, что партнер не ценит другого, и многое другое.

Кроме того, причиной может стать низкая самооценка. В этом случае человек может начать искать подтверждение своей привлекательности на стороне, уточнила психолог.

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