Россияне пожаловались на сложности подготовки детей к школе

RT: 65% россиян сталкиваются с проблемами при подготовке детей к школе
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян сталкиваются с различными трудностями во время подготовки детей к новому учебному году – об этом сообщили 65% участников соответствующего опроса. Чаще всего они выделяют такие проблемы, как высокая финансовая нагрузка, сложность с выбором товаров и определением их качества, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования RT «СберСеллера».

В этом году ценник минимального «школьного набора» составляет 16,2 тыс. рублей – об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД». Аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан же заявил, что на самом деле стоимость выросла на 35%, особенно на гардероб для девочек — в 1,5 раза. Канцелярские товары подорожали в среднем на 22%. Больше всего цены выросли на доски для лепки (90%), на пластилин (69%) и акварель (48%).

На фоне сборов детей в школу постоянный стресс испытывают 13% российских родителей, еще 53% признались, что беспокоятся периодически. О спокойном самочувствии сообщили 34% респондентов.

Говоря о причинах своих переживаний, 16% родителей отметили, что теряются в широком ассортименте школьных товаров, еще столько же заявили, что сталкиваются с проблемами выбора. На нехватку времени пожаловались 12% опрошенных, а не неуверенность в том, какие именно нужно приобрести товары, еще 13%. У 10% респондентов трудности вызывают не сами сборы, а привыкание к требованиям школы.

Важной темой в период подготовки к учебному году становится денежный вопрос – порядка 25% российских родителей отметили как сложность возрастающую финансовую нагрузку.

Ранее россиянам рассказали, с чего начать подготовку детей к школе.

