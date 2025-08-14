Президента России сравнили с императором Александром III

Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Лариса Лужина сравнила главу РФ с императором Александром Третьим. Заявление она сделала в первой серии нового сезона авторского подкаста «Сорян, это подкаст» журналиста Сурена Каграманова.

Отвечая на вопрос об отношении к СВО, актриса сравнила президента России Владимира Путина с императором-миротворцем.

«Правильно все, что было сделано Владимиром Владимировичем. Мне кажется, что он делает многие вещи правильные для России, как Александр III, он миротворец», — сказала Лужина.

Кроме того, в выпуске Лужина поделилась воспоминаниями о неприятных эпизодах своих поездок на Украину, в частности, во Львове в начале 2000-х, когда российским артистам отказали в обслуживании в ресторане.

При этом Лужина вспомнила о советском времени, когда отношения между народами были совсем другими: «Тогда были нормальные взаимоотношения. Очень мы любили украинские песни, у них очень мелодичный язык».

Также Лужина откровенно рассказала о вынужденном решении отказаться от антрепризных спектаклей из-за проблем со здоровьем.

«Врачи уже 15 лет не могут определить причину. И толком мне ничего не помогает», — сообщила артистка.

Лужина также поделилась мнением об актерах-релокантах: «Бог велел прощать. Пусть живут, как хотят».

Однако актриса не смогла пройти мимо высказывания Аллы Пугачевой по отношению к жителям России, отметив, что оно, возможно, было произнесено без злого умысла, но оставило неприятный осадок.

Также Лариса Лужина выступила против вырезания сцен с уехавшими актерами из фильмов и полного запрета на их показ.

В беседе с журналистом актриса также рассказала в подкасте о своих отношениях с сыном и поделилась сожалениями о том, что из-за плотного графика не смогла уделить ему много времени.