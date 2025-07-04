На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минюст внес в перечень нежелательных НПО из Литвы и ФРГ

Минюст РФ внес две зарубежные НПО в перечень нежелательных — из Литвы и ФРГ
true
true
true
close
Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции РФ включило литовскую NGO Eurasian Harm Reduction Association и немецкую European Resilience Initiative Centre в перечень нежелательных организаций. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте ведомства.

В обновленном списке значатся: под номером 239: «Евразийская ассоциация снижения вреда» (Литва), под номером 240: «Центр европейской инициативы по устойчивости» / ERIC (Германия).

Деятельность признана нежелательной на территории России 4 июля 2025 года.

5 июня Минюст России включил в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, организации из США, Германии и Австрии. В списке оказались американская Association for Slavic, East European and Eurasian Studies («Ассоциация славянских, восточноевропейских и евразийских исследований»), немецкая Radio Echo GmbH («Радио Эхо») и австрийская Association institut für die wissenschaften vom menschen (Ассоциация «Институт гуманитарных наук»).

Ранее сообщалось, что в России могут признать нежелательным фонд помощи антивоенным священникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами