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Горевшее несколько недель судно с 3 тысячами автомобилей затонуло

В Тихом океане затонуло горевшее три недели судно с 3 тысячами автомобилей
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U.S. Coast Guard/Roland Hobson/Reuters

Горевшее три недели грузовое судно Morning Midas, на котором было свыше 3 тысяч автомобилей, затонуло в Тихом океане. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на управляющую судном международную компанию Zodiac Maritime.

По его информации, после пожара автовоз был брошен «посреди океана» — примерно в 360 милях. Повреждения Morning Midas, вызванные пожаром, усугубились из-за непогоды.

«В результате судно набрало воду и в конечном итоге затонуло 23 июня», — сказано в сообщении.

3 июня в Тихом океане у берегов Аляски загорелось судно Morning Midas с более чем 3 тыс. автомобилей на борту. На борту корабля находились 22 члена экипажа, которые предпринимали попытки самостоятельно потушить возгорание, но им не удалось справиться с огнем. Береговая охрана США эвакуировала моряков на другое судно.

Ранее в Японском море произошел пожар на судне «Айсберг».

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