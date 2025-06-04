На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В Японском море произошел пожар на судне «Айсберг»

ТАСС: в Японском море спасли 17 человек при пожаре на судне «Айсберг»
close
Mariusz Bugno/Shutterstock/FOTODOM

В Японском море произошел пожар на рыболовецком судне «Айсберг». Об этом сообщает ТАСС.

Начальник Морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков рассказал, что все 17 членов экипажа судна покинули его на двух плотах и были спасены транспортным рефрижератором «Остров Ионы» после получения сигнала бедствия.

Пожар начался в 6:40 по местному времени (23:40 по мск) в 250 морских милях к югу от Владивостока. Пострадавшее судно зарегистрировано в порту Корсаков и принадлежит ООО «ДВ-Флот». Причины пожара не называются.

26 марта неподалеку от порта Камчхон (Пусан) произошел пожар на российском рефрижераторном судне Crystal Asia. Пострадали шестеро членов экипажа. Двое из них оказались в тяжелом состоянии.

Причиной пожара источник РИА Новости назвал взрыв или повреждение турбины в машинном отделении после ремонта в Южной Корее.

Ранее в Пусане загорелся склад американских войск.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами