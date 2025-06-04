В Японском море произошел пожар на судне «Айсберг»

ТАСС: в Японском море спасли 17 человек при пожаре на судне «Айсберг»

В Японском море произошел пожар на рыболовецком судне «Айсберг». Об этом сообщает ТАСС.

Начальник Морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков рассказал, что все 17 членов экипажа судна покинули его на двух плотах и были спасены транспортным рефрижератором «Остров Ионы» после получения сигнала бедствия.

Пожар начался в 6:40 по местному времени (23:40 по мск) в 250 морских милях к югу от Владивостока. Пострадавшее судно зарегистрировано в порту Корсаков и принадлежит ООО «ДВ-Флот». Причины пожара не называются.

26 марта неподалеку от порта Камчхон (Пусан) произошел пожар на российском рефрижераторном судне Crystal Asia. Пострадали шестеро членов экипажа. Двое из них оказались в тяжелом состоянии.

Причиной пожара источник РИА Новости назвал взрыв или повреждение турбины в машинном отделении после ремонта в Южной Корее.

Ранее в Пусане загорелся склад американских войск.