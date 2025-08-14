Пенсионерка-дайвер около суток провела в воде на Сахалине из-за халатности инструктора

На Сахалине пенсионерка-дайвер провела в воде около суток по вине инструктора. Об этом сообщает Life SHOT.

По информации из Telegram-канала, 63-летняя женщина из Санкт-Петербурга ныряла в Татарском проливе вместе с инструктором. В какой-то момент он всплыл, решив, что туристка присоединится к другой группе, но этого не произошло.

В течение примерно суток о судьбе женщины ничего не было известно. Ее искали с помощью катеров и вертолетов. В итоге пенсионерку нашли в 15 километрах от берега и экстренно доставили на остров Монерон. Там ее осмотрели медики.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Ранее в Бурятии во время сплава течением унесло двух туристов.