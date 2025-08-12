На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа неожиданная причина, по которой дети не хотят ходить в школу

NCH: дети не хотят ходить в школу из-за тревожности
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В мире набирает обороты проблема школьной тревожности — состояния, при котором ребенок регулярно отказывается ходить в школу. Новый общенациональный опрос США Ipsos по заказу фонда The Kids Mental Health Foundation, основанного детской больницей Nationwide Children's Hospital, показал: почти треть родителей (30%), чьи дети пропускали занятия из-за страха или тревоги в прошлом году, сообщили, что ребенок отсутствовал более недели. Об этом сообщает Nationwide Children.

Среди учеников, пропускавших школу, 42% говорили, что чувствуют себя физически плохо, а 20% — что слишком устали, чтобы пойти на уроки. Эксперты подчеркивают: такие симптомы нередко связаны не с болезнями, а с эмоциональными трудностями.

По данным Национального института здравоохранения США, до 28% детей сталкиваются с отказом от посещения школы. Чаще всего это происходит в возрасте 10–13 лет и в периоды смены учебного заведения. Причинами могут быть буллинг, страх публичных выступлений, трудности с учебой или невыявленные нарушения обучения, из-за которых учебный процесс становится стрессовым.

Психологи советуют родителям внимательно разговаривать с детьми и не поддерживать избегающее поведение.

«Чем больше мы избегаем того, что вызывает тревогу, тем сильнее она становится. Иногда родитель думает, что дает ребенку «день для отдыха», но на самом деле это только усиливает проблему», — пояснила детский психолог Ариана Хоет.

В случае, если ситуация ухудшается и ребенок отказывается выходить из дома несколько дней подряд, специалисты советуют обратиться к психологу. Эффективным методом в таких случаях считается когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), которая помогает снизить тревожность и постепенно вернуться к учебе.

