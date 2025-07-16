Психолог рассказала, как эффективно бороться с детским буллингом

Профилактические беседы с детьми, уличенными в буллинге, и их родителями, помогут эффективно справиться с проблемой. Об этом «Москве 24» рассказала детский психолог Надежда Резенова.

По ее словам, наказание в этом случае не поможет, поскольку «насилие порождает насилие». Она отметила, что сверстников травят не только те, кто столкнулся с проблемами в семье, но и «залюбленные» дети.

«Современные родители нередко боятся быть строгими. Когда у ребенка нет четких границ дозволенного, ему становится скучно, и начинаются поведенческие проблемы. Важно, чтобы родители понимали, что ребенок взрослеет, меняется, и сохраняли доверительные отношения с ним. Это поможет избежать подобных проблем», — отметила Резенова.

Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев до этого говорил, что в Госдуме обсуждают инициативу о переводе школьников в спецучреждения за травлю других детей. Такая возможность обсуждается в ходе работы над законопроектом о профилактике травли среди детей. Депутат рассказал, что проект закона предполагает меры ответственности для агрессоров и для тех, кто на постоянной основе занимается буллингом, с возможностью изменения их формата обучения и привлечения родителей к этому процессу.

Ранее учителя оценили идею переводить учеников в спецшколы за травлю одноклассников.