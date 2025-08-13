На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин получил 3,5 года колонии за ограбление магазина с игрушечным пистолетом

В Благовещенске мужчину осудили за ограбление магазина с игрушечным пистолетом
true
true
true
close
Telegram-канал Прокуратура Амурской области

Житель Амурской области получил 3,5 года колонии за ограбление магазина, злоумышленник ворвался в торговый зал с игрушечным пистолетом. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, 53-летний ранее неоднократно судимый мужчина в апреле 2025 года пьяным пришел в алкомаркет. Злоумышленник достал из кармана пистолет и направил его в сторону кассира, требуя отдать спиртное.

Продавец восприняла угрозу реально и выполнила требования злоумышленника, после чего последний скрылся с места преступления. Нападавшего задержали, пистолет оказался игрушечным.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

До этого в Саратовской области женщина украла с работы кур из-за задержки зарплаты. В беседе с полицейскими она призналась, что на кражу она пошла не из корысти, а чтобы привлечь внимание хозяина бройлеров, у которого она долгие годы работала, работодатель не выплатил ей часть зарплаты при увольнении. Возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемой может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее директор магазина в Челябинской области украла из сейфа почти полмиллиона рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами