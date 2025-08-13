Россиянин получил 3,5 года колонии за ограбление магазина с игрушечным пистолетом

В Благовещенске мужчину осудили за ограбление магазина с игрушечным пистолетом

Житель Амурской области получил 3,5 года колонии за ограбление магазина, злоумышленник ворвался в торговый зал с игрушечным пистолетом. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, 53-летний ранее неоднократно судимый мужчина в апреле 2025 года пьяным пришел в алкомаркет. Злоумышленник достал из кармана пистолет и направил его в сторону кассира, требуя отдать спиртное.

Продавец восприняла угрозу реально и выполнила требования злоумышленника, после чего последний скрылся с места преступления. Нападавшего задержали, пистолет оказался игрушечным.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

До этого в Саратовской области женщина украла с работы кур из-за задержки зарплаты. В беседе с полицейскими она призналась, что на кражу она пошла не из корысти, а чтобы привлечь внимание хозяина бройлеров, у которого она долгие годы работала, работодатель не выплатил ей часть зарплаты при увольнении. Возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемой может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее директор магазина в Челябинской области украла из сейфа почти полмиллиона рублей.